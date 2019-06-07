На ПМЭФ обсудили развитие Севморпути на Ямале

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На Петербургском международном экономическом форуме заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Калинин обсудил развитие Северного морского пути, передаёт kp.ru.
На ПМЭФ обсудили развитие Севморпути на Ямале
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На заседании говорили об увеличении грузопотока по Севморпути до 80 млн т к 2024 году. Ямал — один из основных регионов в решении данной задачи.

В округе уже работает и будет создаваться соответствующая инфраструктура — морской порт Сабетта, проекты Северный широтный ход и Северный широтный ход — 2.

Кроме того, обсуждались перспективы Севморпути после 2024 года.

Ранее профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль оценил важность проекта развития Северного морского пути.

«ПолитЭксперт» также передавал, что министр спорта России Павел Колобков на ПМЭФ рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.

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