На ПМЭФ подписали постановление о строительстве дороги Абакан — Бийск

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На Петербургском международном экономическом форуме власти Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасия подписали постановление о строительстве дороги Абакан — Бийск, сообщает kp.ru.
На ПМЭФ подписали постановление о строительстве дороги Абакан — Бийск
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«Идея строительства автотранспортного входа от Абакана до Бийска существует уже давно, около 15 лет. Она подразумевает улучшение, усиление транспортных связок наших регионов, а значит, и экономических связок», — сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По предварительным данным, стоимость дороги оценивается в 18 млрд рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области направят более миллиарда рублей на строительство трассы Опарино — Альмеж.

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