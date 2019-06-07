На ПМЭФ подписали постановление о строительстве дороги Абакан — Бийск

На Петербургском международном экономическом форуме власти Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасия подписали постановление о строительстве дороги Абакан — Бийск, сообщает kp.ru.

«Идея строительства автотранспортного входа от Абакана до Бийска существует уже давно, около 15 лет. Она подразумевает улучшение, усиление транспортных связок наших регионов, а значит, и экономических связок», — сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По предварительным данным, стоимость дороги оценивается в 18 млрд рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области направят более миллиарда рублей на строительство трассы Опарино — Альмеж.