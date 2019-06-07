МЧС предупредило жителей Москвы о сильной жаре 8 июня
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 8 июня местами по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +31…+33 °С», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве порекомендовали жителям использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды и избегать перегрева на солнце.
Ранее в Москве и области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности.
Также в столице зафиксировали самый жаркий день с начала года.