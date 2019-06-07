В Севастополе заявили об устранении почти всех последствий утреннего ливня

Вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров сообщил, что практически все последствия утреннего ливня устранены.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Город живёт в обычном режиме. Остались спуск Котовского, подпорные стены, не везде включена электроэнергия, и есть протёкшие кровли», — сказал он.

По его словам, подмыло две подпорные стены — выпали камни на ул. Луначарского и ул. Кочубея.

Всего зафиксировано 24 факта отключения света, около 12 тыс. человек остались без электроэнергии.

«Из этих сетей 18 включены. Сейчас без электроэнергии остаётся примерно 2 тыс. человек. В течение полутора-двух часов и они будут подключены. Работает восемь бригад электриков, 16 единиц техники», — уточнил Базаров.

Ранее сообщалось, что все службы Севастополя работали в усиленном режиме из-за ливня.

Newinform сообщал, что спасатели предупредили о жаркой погоде в Санкт-Петербурге.