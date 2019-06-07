Все службы Севастополя работают в усиленном режиме из-за ливня

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Все городские службы Севастополя работают в усиленном режиме из-за ливня, начавшегося утром в пятницу, 7 июня. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Все службы Севастополя работают в усиленном режиме из-за ливня
  • РИА Новости

«Ежечасно получаем информацию о происходящем в городе. Ситуацию держим на контроле. В течение дня все последствия непогоды будем устранять», — заявил и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Всем ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям и организациям, которые занимаются содержанием территорий, поручили создавать аварийные группы для оперативного реагирования.

Ранее Newinform сообщал, что спасатели предупредили о жаркой погоде в Санкт-Петербурге.

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