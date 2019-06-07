Путин заявил о готовности России к вызовам и переменам

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Россия готова к переменам и приглашает всех к широкому сотрудничеству, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин заявил о готовности России к вызовам и переменам
  • Reuters

«Сегодня в России мы приступили к реализации действительно стратегических, долгосрочных программ, многие из которых носят без преувеличения глобальный характер», — сказал он.

По его словам, скорость и масштаб происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории и в наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач.

«Россия готова к вызовам и переменам, мы приглашаем всех к широкому равноправному сотрудничеству», — отметил Путин.

Ранее в Кремле заявили, что хотят взаимовыгодных отношений с другими странами.

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