Путин заявил о готовности России к вызовам и переменам
- Reuters
«Сегодня в России мы приступили к реализации действительно стратегических, долгосрочных программ, многие из которых носят без преувеличения глобальный характер», — сказал он.
По его словам, скорость и масштаб происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории и в наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач.
«Россия готова к вызовам и переменам, мы приглашаем всех к широкому равноправному сотрудничеству», — отметил Путин.
Ранее в Кремле заявили, что хотят взаимовыгодных отношений с другими странами.