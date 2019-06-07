На панельной сессии ПМЭФ Чайка рассказал о защите прав инвесторов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка выступил на панельной сессии «Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы прекрасно понимаем, что развитие экономики, создание благоприятного инвестиционного климата напрямую зависит от понятной, сбалансированной правовой системы. Органы прокуратуры в полной мере вовлечены в процесс её модернизации», — заявил он.

По его словам, в 2018 году по требованиям прокуроров изменено и отменено около 30 тыс. незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей (инвесторов).

Кроме того, сообщил Чайка, всего за прошлый год дисциплинарное и административное наказание назначено почти 35 тыс. должностных лиц.

Генпрокурор также рассказал, что в ведомстве активно идёт процесс цифровой трансформации — продолжается модернизация Единого реестра проверок, интерактивного чата и прямого канала связи с предпринимателями, других сетевых ресурсов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что компания «Калашников» представила образцы действующего вооружения на ПМЭФ.