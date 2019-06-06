Компания «Калашников» представила образцы действующего вооружения на ПМЭФ

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Компания «Калашников» представила образцы действующего вооружения на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «ПолитЭксперт».
Компания «Калашников» представила образцы действующего вооружения на ПМЭФ
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Как заявил технический консультант «Калашников Media» Владимир Онокой, эти образцы поставляются в военные части и правоохранительные органы. К примеру, в настоящее время активно ведутся поставки автомата АК-12.

Основная задача стенда — показать, что компания не ограничивается производством стрелкового оружия, а разрабатывает дроны, военную технику, экипировку.

Ранее Nation News сообщало, что в рамках культурной программы ПМЭФ открылась выставка «Искусственный интеллект и диалог культур».

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