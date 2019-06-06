Компания «Калашников» представила образцы действующего вооружения на ПМЭФ

Компания «Калашников» представила образцы действующего вооружения на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «ПолитЭксперт».

Как заявил технический консультант «Калашников Media» Владимир Онокой, эти образцы поставляются в военные части и правоохранительные органы. К примеру, в настоящее время активно ведутся поставки автомата АК-12.

Основная задача стенда — показать, что компания не ограничивается производством стрелкового оружия, а разрабатывает дроны, военную технику, экипировку.

Ранее Nation News сообщало, что в рамках культурной программы ПМЭФ открылась выставка «Искусственный интеллект и диалог культур».