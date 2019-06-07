Кудрин сравнил правительство России с замершим в прыжке тигром
- РИА Новости
Он вспомнил, как в мае прошлого года, также выступая на деловом завтраке Сбербанка на форуме, сравнил кабинет министров с тигром, который готовится к прыжку.
По его словам, сейчас можно сказать, что «толчок оказался не очень сильный, может, ещё что-то помешало».
«Тигр вроде как прыгнул, нам представил национальные проекты, мы теперь видим, как страна собирается достигать эти цели и эти показатели национальных проектов. С другой стороны, у меня скорее ощущение, что тигр замер в прыжке», — цитирует Кудрина РИА Новости.
Глава Счётной палаты отметил, что этот «тигр» пока «в каком-то странном состоянии», но «он когда-то приземлится и мы подведём итоги».