Кудрин сравнил правительство России с замершим в прыжке тигром

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что работу правительства России можно сравнить с тигром, замершим в прыжке. Об этом он заявил на ПМЭФ.
Кудрин сравнил правительство России с замершим в прыжке тигром
  • РИА Новости

Он вспомнил, как в мае прошлого года, также выступая на деловом завтраке Сбербанка на форуме, сравнил кабинет министров с тигром, который готовится к прыжку.

По его словам, сейчас можно сказать, что «толчок оказался не очень сильный, может, ещё что-то помешало».

«Тигр вроде как прыгнул, нам представил национальные проекты, мы теперь видим, как страна собирается достигать эти цели и эти показатели национальных проектов. С другой стороны, у меня скорее ощущение, что тигр замер в прыжке», — цитирует Кудрина РИА Новости.

Глава Счётной палаты отметил, что этот «тигр» пока «в каком-то странном состоянии», но «он когда-то приземлится и мы подведём итоги».

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