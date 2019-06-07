Дитрих прокомментировал ситуацию с выдачей багажа в Шереметьеве

Министр транспорта России Евгений Дитрих прокомментировал ситуацию с задержками выдачи багажа пассажирам в московском аэропорту Шереметьево.

По его словам, руководство аэропорта привлекло дополнительные силы для скорейшего урегулирования ситуации.

«Говорят о том, что привлекли дополнительные силы... Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано», — цитирует Дитриха РИА Новости.

С 1 июня СМИ начали сообщать о задержках с выдачей и отправкой багажа, которые и в настоящее время наблюдаются на некоторых рейсах Шереметьева.

В пресс-службе аэропорта связывают происходящее с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Ранее в Министерстве транспорта России рекомендовали руководству Шереметьева увеличить число сотрудников по обслуживанию и обработке багажа.