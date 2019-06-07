Дитрих прокомментировал ситуацию с выдачей багажа в Шереметьеве
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По его словам, руководство аэропорта привлекло дополнительные силы для скорейшего урегулирования ситуации.
«Говорят о том, что привлекли дополнительные силы... Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано», — цитирует Дитриха РИА Новости.
С 1 июня СМИ начали сообщать о задержках с выдачей и отправкой багажа, которые и в настоящее время наблюдаются на некоторых рейсах Шереметьева.
В пресс-службе аэропорта связывают происходящее с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.
Ранее в Министерстве транспорта России рекомендовали руководству Шереметьева увеличить число сотрудников по обслуживанию и обработке багажа.