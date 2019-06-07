Жаров выступил за отмену штрафов для СМИ за нарушение возрастной маркировки

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках ПМЭФ-2019 заявил, что штрафы для средств массовой информации за нарушение закона о возрастной маркировке было бы целесообразно отменить.

При этом он подчеркнул, что саму маркировку необходимо оставить.

«Закон написан так, что если СМИ его не исполняет, то оно штрафуется... Я не думаю, что надо убирать возрастную маркировку. Я думаю, надо убирать административную ответственность СМИ и переводить её в зону профилактики», — цитирует Жарова РИА Новости.

Отмечается, что России в настоящее время существуют маркировки 0+, 6+, 12+, 18+.

Летом 2018 года российский лидер Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за отсутствие возрастной маркировки в медиаконтенте СМИ.

Документ внёс изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью».