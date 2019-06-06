Церемония закрытия этапа конкурса «Авиадартс» пройдёт 8 июня в Севастополе

Короткая ссылка
Церемония закрытия всеармейского этапа конкурса «Авиадартс» пройдёт 8 июня в Севастополе, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Церемония закрытия этапа конкурса «Авиадартс» пройдёт 8 июня в Севастополе
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Запланировано масштабное авиашоу, в котором примут участие три пилотажные группы Воздушно-космических сил — «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России».

Экипажи «Стрижей» выполнят комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29, а также парный и одиночный пилотаж. Лётчики «Беркутов» покажут программу с многочисленными перестроениями в воздухе, а «Соколы России» представят элементы ближнего маневренного воздушного боя и групповой пилотаж.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что участники соревнований «Авиадартс» провели воздушные бои над Чёрным морем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить