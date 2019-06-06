Церемония закрытия этапа конкурса «Авиадартс» пройдёт 8 июня в Севастополе

Церемония закрытия всеармейского этапа конкурса «Авиадартс» пройдёт 8 июня в Севастополе, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Запланировано масштабное авиашоу, в котором примут участие три пилотажные группы Воздушно-космических сил — «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России».

Экипажи «Стрижей» выполнят комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29, а также парный и одиночный пилотаж. Лётчики «Беркутов» покажут программу с многочисленными перестроениями в воздухе, а «Соколы России» представят элементы ближнего маневренного воздушного боя и групповой пилотаж.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что участники соревнований «Авиадартс» провели воздушные бои над Чёрным морем.