Кобылкин оценил наработки Подмосковья по утилизации мусора

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин оценил наработки Московской области по утилизации мусора, сообщает телеканал «360».

«Московская область, наверное, одна из первых столкнулась с этой проблемой, и лучшие наработки мы имеем в Подмосковье: и по рекультивации, и по дегазации, и в том числе по вторичной переработке сырья», — заявил он.

Как отметил Кобылкин, реформу запустили с 1 января, и буквально по полугодию видны лучшие практики.

По словам министра, территории, имеющие большую промышленную нагрузку, вынуждены заниматься экологией. Кобылкин добавил, что нет ни одной компании, которая бы не понимала важности данного направления.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области введут льготы по тарифам на вывоз бытового мусора.