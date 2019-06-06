Кобылкин прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области

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Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, сообщает Пятый канал.
Кобылкин прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Как отметил Кобылкин, Иркутская область давно вызывала вопросы в связи с незаконной добычей лесных ресурсов.

«С чёрными лесорубами нужно бороться. Эта работа будет продолжена, я абсолютно в этом убеждён. У нас здесь общие интересы, мы понимаем, что дальше так нельзя», — сказал он.

По его словам, происходящее сейчас — нормальная системная работа государства.

Ранее сообщалось, что Шеверда был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий»).

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