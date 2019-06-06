Кобылкин прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области
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- РИА Новости
Как отметил Кобылкин, Иркутская область давно вызывала вопросы в связи с незаконной добычей лесных ресурсов.
«С чёрными лесорубами нужно бороться. Эта работа будет продолжена, я абсолютно в этом убеждён. У нас здесь общие интересы, мы понимаем, что дальше так нельзя», — сказал он.
По его словам, происходящее сейчас — нормальная системная работа государства.
Ранее сообщалось, что Шеверда был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий»).