В «Роскачестве» рассказали, как обезопасить себя при покупке тура

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В «Роскачестве» рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке тура, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
В «Роскачестве» рассказали, как обезопасить себя при покупке тура
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В частности, президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов отметил, что недобросовестные турагенты чаще всего встречаются в интернете, поскольку им не нужно арендовать офис и нанимать сотрудников.

Подозрения должны вызвать отсутствие собственного сайта, адрес электронной почты, заканчивающийся бесплатным доменом.

Туристам рекомендуется проверить документы агентства и туроператора с помощью реестра ассоциации «Турпомощь», общероссийского генерального реестра и базы единого федерального реестра на сайте Ростуризма.

Описание всех основных условий и нюансов в договоре должно занимать около 12 страниц. Факт оплаты подтверждается напечатанным кассовым чеком, а не ордером, написанным от руки.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что как минимум на 10% больше россиян отправятся отдыхать за границу в 2019 году по сравнению с 2018-м.

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