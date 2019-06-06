В «Роскачестве» рассказали, как обезопасить себя при покупке тура

В «Роскачестве» рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке тура, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В частности, президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов отметил, что недобросовестные турагенты чаще всего встречаются в интернете, поскольку им не нужно арендовать офис и нанимать сотрудников.

Подозрения должны вызвать отсутствие собственного сайта, адрес электронной почты, заканчивающийся бесплатным доменом.

Туристам рекомендуется проверить документы агентства и туроператора с помощью реестра ассоциации «Турпомощь», общероссийского генерального реестра и базы единого федерального реестра на сайте Ростуризма.

Описание всех основных условий и нюансов в договоре должно занимать около 12 страниц. Факт оплаты подтверждается напечатанным кассовым чеком, а не ордером, написанным от руки.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что как минимум на 10% больше россиян отправятся отдыхать за границу в 2019 году по сравнению с 2018-м.