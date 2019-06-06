В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 года колонии за шпионаж

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Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10,5 года колонии строгого режима за шпионаж.
В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 года колонии за шпионаж
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Как отмечает агентство, Давыденко был задержан в Симферополе в феврале 2018 года. По данным спецслужб, украинец занимался сбором секретной информации, которая касалась деятельности Росгвардии и сотрудников ФСБ. Полученную информацию он передавал разведслужбам Украины.

Уточняется, что Давыденко признал вину и раскаялся в содеянном.

В январе сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина, который собирал информацию о российских военных в Крыму для последующей передачи данных Службе безопасности Украины.

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