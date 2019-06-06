В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 года колонии за шпионаж
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Как отмечает агентство, Давыденко был задержан в Симферополе в феврале 2018 года. По данным спецслужб, украинец занимался сбором секретной информации, которая касалась деятельности Росгвардии и сотрудников ФСБ. Полученную информацию он передавал разведслужбам Украины.
Уточняется, что Давыденко признал вину и раскаялся в содеянном.
В январе сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина, который собирал информацию о российских военных в Крыму для последующей передачи данных Службе безопасности Украины.