Роскомнадзор: Tinder готов к сотрудничеству с российскими спецслужбами

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью НТВ о готовности мобильного приложения Tinder к сотрудничеству с российскими спецслужбами.
Роскомнадзор: Tinder готов к сотрудничеству с российскими спецслужбами
  • © Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ в случае возникновения преступлений искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума.

Жаров также добавил, что суд предписывает правоохранительным органам получать лишь ту информацию, которая имеет значение для дела. В связи с этим, по его словам, обычным пользователям сервиса не стоит беспокоиться по поводу своей переписки в приложении.

Ранее Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации. Позднее представители сервиса прокомментировали данный шаг российского ведомства.

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