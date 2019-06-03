Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

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Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
  • ©Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Роскомнадзор формирует реестр организаторов информации совместно с органами госбезопасности и органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Согласно данному закону, приложение должно будет предоставить доступ к данным пользователей по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На данный момент приложение доступно более чем в 190 странах. 

В апреле 2018 года суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в связи с непредоставлением ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Летом того же года Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.

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