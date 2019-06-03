Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
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Роскомнадзор формирует реестр организаторов информации совместно с органами госбезопасности и органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Согласно данному закону, приложение должно будет предоставить доступ к данным пользователей по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.
Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На данный момент приложение доступно более чем в 190 странах.
В апреле 2018 года суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в связи с непредоставлением ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Летом того же года Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.