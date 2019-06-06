Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
- Reuters
«Этот опыт считают успешным», — цитирует его ТАСС.
Комментируя отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, Песков отметил, что тот ушёл по семейным обстоятельствам.
Он подчеркнул, что чиновник уволился «при достаточно высоком рейтинге» и продолжит работу в Москве.
5 июня российский лидер Владимир Путин принял отставку Морозова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Игорь Бабушкин.