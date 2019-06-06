Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

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Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
  • Reuters

«Этот опыт считают успешным», — цитирует его ТАСС.

Комментируя отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, Песков отметил, что тот ушёл по семейным обстоятельствам.

Он подчеркнул, что чиновник уволился «при достаточно высоком рейтинге» и продолжит работу в Москве. 

5 июня российский лидер Владимир Путин принял отставку Морозова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Игорь Бабушкин.

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