СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле

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СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
  • РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств посольства Российской Федерации в Государстве Израиль», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждой из соучастниц — Анны Сидоровой, Наталии Журавлёвой и Ирины Лось — предъявлены обвинения.

По версии следствия, с октября 2012 года по август 2014-го главный бухгалтер посольства Наталия Журавлёва и сотрудник Анна Сидорова при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения 49 млн рублей. Как отмечается, преступление «реализовали путём обмана руководства посольства, подделав распорядительные платёжные документы».

Ранее СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом более чем 2,5 млрд рублей. 

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