Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом информирует ТАСС.
«Избрать в отношении Маркосяна меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа», — объявил судья.
Маркосяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
«Вину Маркосян не признал в инкриминируемых преступлениях. Он может скрыться от следствия», — заявил следователь на заседании.
В свою очередь, Маркосян заявил, что не знает никого из фигурантов дела.
Ранее суд арестовал обвиняемого в убийстве Белянкина Сергея Ходжояна и ещё одного участника драки — бармена Нарека Степаняна.