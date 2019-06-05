Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца

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Сурен Маркосян — третий фигурант дела о драке в посёлке Путилково Московской области, в результате которой был убит бывший спецназовец Никита Белянкин, — арестован по обвинению в хулиганстве.
Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом информирует ТАСС. 

«Избрать в отношении Маркосяна меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа», — объявил судья.

Маркосяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

«Вину Маркосян не признал в инкриминируемых преступлениях. Он может скрыться от следствия», — заявил следователь на заседании.

В свою очередь, Маркосян заявил, что не знает никого из фигурантов дела.

Ранее суд арестовал обвиняемого в убийстве Белянкина Сергея Ходжояна и ещё одного участника драки — бармена Нарека Степаняна.

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