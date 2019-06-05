Эксперт прокомментировал рейтинг самых дешёвых направлений летних поездок за рубеж

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Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в беседе с Nation News прокомментировал рейтинг самых дешёвых направлений летних поездок за рубеж для россиян.
Эксперт прокомментировал рейтинг самых дешёвых направлений летних поездок за рубеж
  • © pixabay.com

По словам эксперта, оценивать стоимость путешествия только по стоимости билетов в настоящее время нельзя.

«На мой взгляд, следует всё-таки брать данные проживания в первую очередь в той или иной стране. И здесь Белоруссия, Грузия, Украина будут вне конкуренции, скорее всего. Но и по стоимости жизни уже внутри страны, наверное, стоит назвать Турцию, Таиланд из популярных направлений», — сказал он.

Как считает Песков, можно поискать хорошие направления на Азовском побережье. По его мнению, очень хорошие условия для отдыха, особенно в июле — начале августа, в Калининградской области, на Балтийском побережье, Финском заливе Ленинградской области.

«Также Турция и Греция предоставят оптимальные возможности из дальнего зарубежья», — добавил он.

Анализ средних цен бронирования авиабилетов туда-обратно на летние месяцы показал, что самое дешёвое зарубежное направление для поездок этим летом — Белоруссия. На втором месте — Франция.

Ранее НСН сообщала, что названы самые популярные среди россиян города для летнего отдыха в Европе.

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