В центре Москвы отремонтируют дом начала ХХ века
- Гоголевский бульвар / © Ксения Сидорова
- РИА Новости
По словам Яковлевой, пятиэтажное здание построено в 1900 году по индивидуальному проекту. Оно считается исторически ценным градоформирующим объектом.
Проект предусматривает восстановительный ремонт по всему объёму дома с сохранением существующей планировки помещений.
Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых, входящую в ансамбль музея-усадьбы «Кусково».