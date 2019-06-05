В Госдуме прокомментировали попадание Красноярского края в список самых грязных регионов

Экс-мэр Красноярска, депутат Госдумы Пётр Пимашков в беседе с Nation News прокомментировал попадание Красноярского края в список самых грязных регионов.

«Я считаю, что сегодня есть вопросы по экологии касательно Красноярска, губернатор довёл эти вопросы до президента. Уже разработаны мероприятия по улучшению экологии», — заявил он.

По его словам, проблема экологии — одна из самых важных, и её необходимо решать в первую очередь.

Что касается самого низкого места, то Пимашков отметил, что есть города, где экология значительно хуже.

Ранее сообщалось, что Красноярский край, а также Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Свердловская и Челябинская области признаны самыми грязными регионами России. Соответствующие данные представлены общественной организацией «Зелёный патруль».

Телеканал «360» передавал, что в Московской области планируют контролировать состояние воздуха с помощью беспилотников.