Площадь пожара в онкоцентре в Дагестане составила 750 квадратных метров
- РИА Новости
«В 16:37 — локализация пожара. Площадь горения — 750 кв. м», — указывается в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации возгорания участвуют 34 человека, задействовано девять единиц техники.
Ранее в Махачкале загорелась крыша в отделении радиологии онкологического центра.
По предварительным данным МЧС, никто не пострадал.
URA.RU также передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.