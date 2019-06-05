Площадь пожара в онкоцентре в Дагестане составила 750 квадратных метров

Короткая ссылка
Пожар в онкологическом центре в Махачкале локализован на площади 750 кв. м. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан.
Площадь пожара в онкоцентре в Дагестане составила 750 квадратных метров
  • РИА Новости

«В 16:37 — локализация пожара. Площадь горения — 750 кв. м»,  — указывается в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации возгорания участвуют 34 человека, задействовано девять единиц техники.

Ранее в Махачкале загорелась крыша в отделении радиологии онкологического центра.

По предварительным данным МЧС, никто не пострадал.

URA.RU также передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить