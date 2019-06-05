Площадь пожара в онкоцентре в Дагестане составила 750 квадратных метров

Пожар в онкологическом центре в Махачкале локализован на площади 750 кв. м. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан.

РИА Новости

«В 16:37 — локализация пожара. Площадь горения — 750 кв. м», — указывается в сообщении. Отмечается, что в ликвидации возгорания участвуют 34 человека, задействовано девять единиц техники. Ранее в Махачкале загорелась крыша в отделении радиологии онкологического центра. По предварительным данным МЧС, никто не пострадал. URA.RU также передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.