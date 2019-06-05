В Алтайском крае проверяют сообщения об издевательствах подростков над сверстницей

В Алтайском крае проверяют сообщения об издевательствах несовершеннолетних над сверстницей, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Утверждается, что инцидент произошёл в Бийске. Подростки якобы заставили 15-летнюю девочку пить воду из лужи.

Организована доследственная проверка. Личность потерпевшей установлена.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей», — говорится на сайте ведомства.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что прокуратура отчиталась о проверке обращения по поводу конфликта между школьниками в Советске.