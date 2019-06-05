В Алтайском крае проверяют сообщения об издевательствах подростков над сверстницей

Короткая ссылка
В Алтайском крае проверяют сообщения об издевательствах несовершеннолетних над сверстницей, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
В Алтайском крае проверяют сообщения об издевательствах подростков над сверстницей
  • © sledcom.ru

Утверждается, что инцидент произошёл в Бийске. Подростки якобы заставили 15-летнюю девочку пить воду из лужи.

Организована доследственная проверка. Личность потерпевшей установлена.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей», — говорится на сайте ведомства.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что прокуратура отчиталась о проверке обращения по поводу конфликта между школьниками в Советске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить