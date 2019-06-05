В Алтайском крае проверяют сообщения об издевательствах подростков над сверстницей
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Утверждается, что инцидент произошёл в Бийске. Подростки якобы заставили 15-летнюю девочку пить воду из лужи.
Организована доследственная проверка. Личность потерпевшей установлена.
«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей», — говорится на сайте ведомства.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что прокуратура отчиталась о проверке обращения по поводу конфликта между школьниками в Советске.