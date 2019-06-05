В состав ВМФ России войдут два новейших десантных корабля

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Два новейших больших десантных корабля (БДК) типа «Иван Грен» войдут в состав Тихоокеанского флота.

Об этом газете «Известия» заявили в Главкомате ВМФ.

По данным издания, речь идёт о проектах, за закладкой которых на калининградском заводе «Янтарь» в апреле этого года в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

Уточняется, что один из них будет носить имя Владимира Андреева — советского адмирала, который в 1945 году отвечал за проведение операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, а второй назовут в честь героя Советского Союза генерал-майора Василия Трушина, который, командуя бригадой морских пехотинцев, захватил японскую базу Сейсин в Корее.

Новый БДК рассчитан для действий в дальней океанской зоне. Водоизмещение корабля — 5 тыс. т, длина — 120 м, ширина — 16,5 м.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота провели учения.

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