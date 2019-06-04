МВД начало проверку по факту хищения имущества РКК «Энергия»
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.
Отмечается, что в полицию поступило заявление о том, что неизвестные незаконно проникли в производственные и складские помещения, расположенные на территории одного из предприятий в Королёве.
Они похитили комплектующие от измерительных приборов, содержащих драгоценные металлы.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — указано в сообщении.
Ранее представители «Роскосмоса» сообщили о незаконном проникновении неизвестных на территорию РКК «Энергия».