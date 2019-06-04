МИД России прокомментировал ситуацию в Судане

Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию в Судане, заявило, что российская сторона выступает против внешнего давления, ультиматумов и вмешательства в дела этой страны, поскольку это чревато обострением конфронтации.

Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В МИД призвали все стороны в Судане разрешать внутриполитические конфликты в стране мирными демократическими средствами на основе широкого национального диалога.

Ведомство отметило, что приветствует заявление главы переходного Военного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана о создании переходного правительства и проведении выборов в Судане.

В министерстве полагают, что эти шаги формируют необходимые условия для надёжной стабилизации обстановки. В Москве считают, что урегулирование внутренних проблем в Судане является делом исключительно самих суданцев, указано в комментарии.

«Внешнее давление, ультиматумы, тем более вмешательство неприемлемы, чреваты обострением конфронтации», — заявили в МИД.

Ранее глава Военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов.