МИД России прокомментировал ситуацию в Судане

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Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию в Судане, заявило, что российская сторона выступает против внешнего давления, ультиматумов и вмешательства в дела этой страны, поскольку это чревато обострением конфронтации.
МИД России прокомментировал ситуацию в Судане
  • ©Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В МИД призвали все стороны в Судане разрешать внутриполитические конфликты в стране мирными демократическими средствами на основе широкого национального диалога.

Ведомство отметило, что приветствует заявление главы переходного Военного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана о создании переходного правительства и проведении выборов в Судане.

В министерстве полагают, что эти шаги формируют необходимые условия для надёжной стабилизации обстановки. В Москве считают, что урегулирование внутренних проблем в Судане является делом исключительно самих суданцев, указано в комментарии.

«Внешнее давление, ультиматумы, тем более вмешательство неприемлемы, чреваты обострением конфронтации», — заявили в МИД.

Ранее глава Военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов.

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