МИД России прокомментировал ситуацию в Судане
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Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
В МИД призвали все стороны в Судане разрешать внутриполитические конфликты в стране мирными демократическими средствами на основе широкого национального диалога.
Ведомство отметило, что приветствует заявление главы переходного Военного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана о создании переходного правительства и проведении выборов в Судане.
В министерстве полагают, что эти шаги формируют необходимые условия для надёжной стабилизации обстановки. В Москве считают, что урегулирование внутренних проблем в Судане является делом исключительно самих суданцев, указано в комментарии.
«Внешнее давление, ультиматумы, тем более вмешательство неприемлемы, чреваты обострением конфронтации», — заявили в МИД.
Ранее глава Военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов.