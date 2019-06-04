В Москве начали проектировать дополнительный выезд из Московского на Киевское шоссе
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Готовую трассу планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.
700-метровая дорога пройдёт от улицы Никитина в микрорайоне Первый через лесопарк.
«Реализация проекта позволит жителям Московского преодолеть путь до магистрали всего за минуту, минуя утренние пробки на основном выезде», — отмечается в сообщении.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области более 1 млрд рублей направят на строительство трассы Киров — Котлас — Архангельск на участке Опарино — Альмеж.