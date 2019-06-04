В Госдуме прокомментировали предложение запретить нарушителям ПДД пользоваться каршерингом

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Депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что злостным нарушителям правил дорожного движения в России могут запретить пользоваться каршерингом.
В Госдуме прокомментировали предложение запретить нарушителям ПДД пользоваться каршерингом
  • РИА Новости

По словам парламентария, пока на законодательном уровне каршеринг никак не регулируется.

«Владелец бизнеса может принять любые меры для ограничения доступа лиц, допустим не имеющих удостоверения. Уже практика показала, что получали машину в каршеринг лица, не обладающие водительским удостоверением», — заявил он.

Как считает Лысаков, руководство профильных сервисов совместно с ГИБДД может установить любые фильтры и ограничения.

Со своей стороны, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News сказал, что в каршеринге необходимо наводить порядок.

«Люди, которые потенциально опасны, не должны садиться за руль», — полагает он.

Ранее сообщалось, что в России может быть создана единая цифровая платформа, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов.

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