Путин встретится с Генсеком ООН

Президент России Владимир Путин 7 июня проведёт встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, 6 июня Путин проведёт двусторонние встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Словакии Петром Пеллегрини.

«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Он уточнил, что встречи Путина с Гутеррешем и Кречпером пройдут 7 июня.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росконгресса сообщало, что Гутерреш примет участие в открытии Петербургского международного экономического форума.