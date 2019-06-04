Путин встретится с Генсеком ООН

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин 7 июня проведёт встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Путин встретится с Генсеком ООН
  • РИА Новости

По его словам, 6 июня Путин проведёт двусторонние встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Словакии Петром Пеллегрини.

«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Он уточнил, что встречи Путина с Гутеррешем и Кречпером пройдут 7 июня.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росконгресса сообщало, что Гутерреш примет участие в открытии Петербургского международного экономического форума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить