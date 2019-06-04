Путин встретится с Генсеком ООН
- РИА Новости
По его словам, 6 июня Путин проведёт двусторонние встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Словакии Петром Пеллегрини.
«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Он уточнил, что встречи Путина с Гутеррешем и Кречпером пройдут 7 июня.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росконгресса сообщало, что Гутерреш примет участие в открытии Петербургского международного экономического форума.