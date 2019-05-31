Гутерреш и Силуанов примут участие в открытии ПМЭФ-2019

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр финансов России Антон Силуанов примут участие в открытии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росконгресса.
Гутерреш и Силуанов примут участие в открытии ПМЭФ-2019
  • Reuters

На церемонии также будут присутствовать председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и президент Молдавии Игорь Додон.

С приветственным словом выступит врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что Гутерреш намерен принять участие в ПМЭФ.

Как передавал телеканал «360», власти Московской области планируют подписать на ПМЭФ около восьми соглашений по аграрным направлениям на 66 млрд рублей. 

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