Гутерреш и Силуанов примут участие в открытии ПМЭФ-2019

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр финансов России Антон Силуанов примут участие в открытии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росконгресса.

Reuters

На церемонии также будут присутствовать председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и президент Молдавии Игорь Додон. С приветственным словом выступит врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Ранее сообщалось, что Гутерреш намерен принять участие в ПМЭФ. Как передавал телеканал «360», власти Московской области планируют подписать на ПМЭФ около восьми соглашений по аграрным направлениям на 66 млрд рублей.