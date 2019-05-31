Гутерреш и Силуанов примут участие в открытии ПМЭФ-2019
- Reuters
На церемонии также будут присутствовать председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и президент Молдавии Игорь Додон.
С приветственным словом выступит врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Ранее сообщалось, что Гутерреш намерен принять участие в ПМЭФ.
Как передавал телеканал «360», власти Московской области планируют подписать на ПМЭФ около восьми соглашений по аграрным направлениям на 66 млрд рублей.