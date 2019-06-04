В Подмосковье застрелили директора торгового центра
- РИА Новости
По данным ведомства, 4 июня неизвестный выстрелил не менее трёх раз в директора ТЦ в посёлке Поварово, когда тот заходил в помещение магазина.
В результате произошедшего потерпевший скончался на месте.
«По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК России и ст. 222 УК России)», — заявили в ведомстве.
Следователи обнаружили три гильзы на месте убийства. Отрабатываются различные версии произошедшего.
Ранее бывшего главу Раменского района Московской области задержали по подозрению в убийстве женщины.