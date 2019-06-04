В Подмосковье застрелили директора торгового центра

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В посёлке Поварово Солнечногорского района Московской области убит директор торгового центра. Об этом информирует пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.
В Подмосковье застрелили директора торгового центра
  • РИА Новости

По данным ведомства, 4 июня неизвестный выстрелил не менее трёх раз в директора ТЦ в посёлке Поварово, когда тот заходил в помещение магазина.

В результате произошедшего потерпевший скончался на месте. 

«По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК России и ст. 222 УК России)», — заявили в ведомстве.

Следователи обнаружили три гильзы на месте убийства. Отрабатываются различные версии произошедшего. 

Ранее бывшего главу Раменского района Московской области задержали по подозрению в убийстве женщины.

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