СК начал проверку после экстренного возвращения самолёта во Внуково

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Следователи организовали проверку в связи с разгерметизацией на борту вернувшегося во Внуково самолёта, выполнявшего рейс из Москвы в Берлин.
СК начал проверку после экстренного возвращения самолёта во Внуково
  • © Federico Gambarini
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

«Организована доследственная проверка по факту разгерметизации на борту самолёта, следовавшего рейсом Москва — Берлин», — сказала она.

По данным следствия, на борту самолёта на высоте 10500 метр ов сработал датчик разгерметизации. В связи с этим было принято решение вернуться в столичный аэропорт Внуково.

Ранее вылетевший из Москвы в Берлин самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил экстренную посадку во Внукове после срабатывания датчика турбонаддува. 

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