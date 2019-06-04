СК начал проверку после экстренного возвращения самолёта во Внуково
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
«Организована доследственная проверка по факту разгерметизации на борту самолёта, следовавшего рейсом Москва — Берлин», — сказала она.
По данным следствия, на борту самолёта на высоте 10500 метр ов сработал датчик разгерметизации. В связи с этим было принято решение вернуться в столичный аэропорт Внуково.
Ранее вылетевший из Москвы в Берлин самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил экстренную посадку во Внукове после срабатывания датчика турбонаддува.