Вылетевший в Берлин Boeing 737 экстренно вернулся во Внуково

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Вылетевший из Москвы в Берлин самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
Вылетевший в Берлин Boeing 737 экстренно вернулся во Внуково
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

«В 13:14 самолёт благополучно приземлился во Внукове», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что «состояние пассажиров и экипажа нормальное».

В настоящее время самолёт проверяют специалисты, компания готовит резервный борт.

По некоторым данным, на борту воздушного судна находился 101 человек. 

В конце мая пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Грозный, приземлился в аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности. 

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