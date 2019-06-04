Вылетевший в Берлин Boeing 737 экстренно вернулся во Внуково
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- globallookpress.com
«В 13:14 самолёт благополучно приземлился во Внукове», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе авиакомпании пояснили, что «состояние пассажиров и экипажа нормальное».
В настоящее время самолёт проверяют специалисты, компания готовит резервный борт.
По некоторым данным, на борту воздушного судна находился 101 человек.
В конце мая пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Грозный, приземлился в аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности.