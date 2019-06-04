Вылетевший в Берлин Boeing 737 экстренно вернулся во Внуково

Вылетевший из Москвы в Берлин самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

©Bayne Stanley

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«В 13:14 самолёт благополучно приземлился во Внукове», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе авиакомпании пояснили, что «состояние пассажиров и экипажа нормальное». В настоящее время самолёт проверяют специалисты, компания готовит резервный борт. По некоторым данным, на борту воздушного судна находился 101 человек. В конце мая пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Грозный, приземлился в аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности.