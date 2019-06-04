В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

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Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
  • РИА Новости

«Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры, — принципиально новый виток в истории всего бренда», — сказал гендиректор Красногорского завода имени С. А. Зверева Вадим Калюгин.

По его словам, значение этого события трудно переоценить. 

В свою очередь, исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко выразил уверенность, что новинка будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом.

«Зенит» — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, производившийся в СССР с 1950-х годов. В общей сложности было выпущено чуть менее 40 тысяч камер.

О возобновлении производства стало известно осенью 2018 года.

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