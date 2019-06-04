Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
На записи виден как процесс подготовки, так и момент запуска.
Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Как отметили в Минобороны, противоракета подтвердила заложенные характеристики и поразила условную цель с заданной точностью.
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