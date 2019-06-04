Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

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Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

На записи виден как процесс подготовки, так и момент запуска.

Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 

Как отметили в Минобороны, противоракета подтвердила заложенные характеристики и поразила условную цель с заданной точностью.

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