В МЧС сообщили о ликвидации пожара на складах в Свердловской области
«Три часа пожарные боролись с огнём на складах лакокрасочных материалов в г. Арамиле... открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
В МЧС отметили, что под влиянием высокой температуры произошла разгерметизация бочек с горюче-смазочными материалами, что способствовало увеличению площади пожара.
В результате происшествия были повреждены два склада, пострадавших нет.
После проведённой проверки превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано, угрозы населению и окружающей среде не выявили.
Ранее сообщалось, что для тушения пожара на складах в Арамиле задействовали более 50 сотрудников МЧС и 21 единицу спасательной техники.