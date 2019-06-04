В МЧС сообщили о ликвидации пожара на складах в Свердловской области

В Свердловской области ликвидировали возгорание в складских помещениях лакокрасочной продукции. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по области.

«Три часа пожарные боролись с огнём на складах лакокрасочных материалов в г. Арамиле... открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что под влиянием высокой температуры произошла разгерметизация бочек с горюче-смазочными материалами, что способствовало увеличению площади пожара.

В результате происшествия были повреждены два склада, пострадавших нет.

После проведённой проверки превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано, угрозы населению и окружающей среде не выявили.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара на складах в Арамиле задействовали более 50 сотрудников МЧС и 21 единицу спасательной техники.