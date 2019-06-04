Собчак прокомментировала судебный иск против BadComedian

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала судебный иск на 1 млн рублей против российского видеоблогера и кинокритика Евгения Баженова, известного под псевдонимом BadComedian, из-за видеообзора на фильм «За гранью реальности».

Собчак выразила поддержку блогеру и заявила, что её ужасает ситуация вокруг видеоблогера, которого собираются судить за критику российских фильмов.

По мнению телеведущей, благодаря Баженову российское кино, наоборот, становится более популярным.

«Благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают», — приводит РИА Новости сообщение Собчак в её Telegram-канале.

Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него в начале 2019 года кинокомпании Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».