Собчак прокомментировала судебный иск против BadComedian
Собчак выразила поддержку блогеру и заявила, что её ужасает ситуация вокруг видеоблогера, которого собираются судить за критику российских фильмов.
По мнению телеведущей, благодаря Баженову российское кино, наоборот, становится более популярным.
«Благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают», — приводит РИА Новости сообщение Собчак в её Telegram-канале.
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него в начале 2019 года кинокомпании Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».