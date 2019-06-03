BadComedian сообщил о судебном иске на 1 млн рублей из-за видеообзора

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Российский видеоблогер, кинокритик Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о судебном иске кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей, поданном против него из-за видеообзора на фильм «За гранью реальности».

«А не закрыть ли мне канал? Почему? Потому что уже полгода меня судят», — сказал он в своём видеообращении.

По его словам, с начала 2019 года идёт судебная тяжба за «нарушение авторских прав». Компания Kinodanz подала в суд, указав, что своим обзором Баженов «нарушил объёмы цитирования», так как в нём были использованы кадры из фильма.

При этом блогер отмечает, что законом не установлены нормы объёмов цитирования, а судебный иск является попыткой «цензурировать критику».

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