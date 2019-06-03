В Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников

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В Санкт-Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников, сообщает kp.ru.
В Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников
  • РИА Новости

«Все жители Северной столицы, которые родились или хотя бы день прожили в блокадном Ленинграде, будут получать полный комплекс социальных льгот и мер поддержки», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Речь идёт, например, о путёвках в санатории, ежемесячных выплатах в размере трёх тысяч рублей, бесплатном проезде в электричках.

Соответствующие изменения внесены в Социальный кодекс Петербурга, передаёт Nation News. Они начнут действовать с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области более 500 тыс. человек оформили меры социальной поддержки через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

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