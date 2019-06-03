Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса

Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, выпавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

«Десантная группа «КРЫМ-СПАС» в составе трёх человек вылетела для оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ в Азовском море», — сказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов. Его цитирует РИА Новости.

В ведомстве отметили, что матрос из экипажа буксира «Стальной» оказался в воде утром в понедельник, 3 июня.

В апреле в Финском заливе в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли восьмерых человек, которые находились на тонущем катере.