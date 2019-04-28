В Финском заливе спасли пассажиров тонущего катера

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В Финском заливе в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли восьмерых человек, которые находились на тонущем катере.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«В 21:30 поступило сообщение, о том что... у Канонерского острова катер потерял ход и тонет. В 21:50 прибывшими на место спасательными катерами спасены восемь человек», — указывается в заявлении.

Уточняется, что спасённых доставили в яхт-клуб «Балтиец» для осмотра врачами.

В январе москвич Кирилл Салов рассказал m24 подробности спасения в Крыму на набережной Ялты 12-летнего мальчика, которого начало уносить в море.

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