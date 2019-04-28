В Финском заливе спасли пассажиров тонущего катера
Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
«В 21:30 поступило сообщение, о том что... у Канонерского острова катер потерял ход и тонет. В 21:50 прибывшими на место спасательными катерами спасены восемь человек», — указывается в заявлении.
Уточняется, что спасённых доставили в яхт-клуб «Балтиец» для осмотра врачами.
В январе москвич Кирилл Салов рассказал m24 подробности спасения в Крыму на набережной Ялты 12-летнего мальчика, которого начало уносить в море.