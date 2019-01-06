Москвич рассказал о спасении тонувшего ребёнка в Ялте

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Москвич Кирилл Салов рассказал подробности спасения в Крыму на набережной Ялты 12-летнего мальчика, которого начало уносить в море.
Москвич рассказал о спасении тонувшего ребёнка в Ялте
  • РИА Новости

По словам очевидцев, мальчика смыло с пирса штормовой волной и быстро начало уносить в открытое море, температура которого составляла около 10 °С. 

«Я понял, что его необходимо срочно достать, потому что если его утянет в море, там уже всё, там уже бесполезно нырять, потому что не доплывёшь просто до него. А если до него доплывёшь, то обратно не вернёшься», — приводит m24 слова Салова.

Мужчина отметил, что спустился в воду и доплыл до ребёнка, однако тот стал паниковать.

«Он начал разворачиваться и хвататься за меня, начиная топить человека, который его спасает», − рассказал Салов.

Мужчина развернул мальчика, «опять прижал к себе и начал грести уже в сторону пирса». «Операция» заняла не менее пяти минут.

Мать спасённого мальчика позвонила Салову, поблагодарив его за мужественный поступок.

В прошлом году в Минске школьник спас тонувшую пенсионерку.

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