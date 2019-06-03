В Севастополе вынесли приговор экс-сотрудникам прокуратуры по делу о покушении на мошенничество

В Севастополе вынесли приговор двум бывшим сотрудникам прокуратуры по делу о покушении на мошенничество, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу суда.

«В 2018 году старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Севастополя предложили своему знакомому предпринимателю выступить посредником в мошеннической схеме», — рассказали в пресс-службе.

До потерпевшего, победившего в конкурсе на благоустройство пляжа «Парк Победы», довели информацию, что сотрудники прокуратуры за 2 млн рублей не станут пользоваться своими служебными полномочиями на признание контракта незаконным.

В действительности обвиняемые не имели полномочий оказывать влияние на итоги конкурса.

Предприниматель обратился в УФСБ России по Севастополю. Под контролем силовиков деньги были вручены посреднику, а затем — прокурорам. Последние не довели свой преступный замысел до конца, поскольку были задержаны, суд переквалифицировал их действия как покушение на мошенничество.

Все фигуранты дали признательные показания. Обоим прокурорам назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом на два года осуществлять функции представителя власти. Их лишили чина и обязали выплатить штрафы в размере 500 тыс. и 700 тыс. рублей. Посредник получил 2,5 года условно.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии предстанут перед судом обвиняемые в мошенничестве с маткапиталом.