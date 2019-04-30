В Удмуртии предстанут перед судом обвиняемые в мошенничестве с маткапиталом

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В Удмуртии предстанут перед судом четверо обвиняемых в мошенничестве с маткапиталом, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В Удмуртии предстанут перед судом обвиняемые в мошенничестве с маткапиталом
  • РИА Новости

Установлено, что один из фигурантов знакомился в соцсетях с женщинами, имеющими детей, и убеждал их использовать материнский капитал на покупку земельного участка и строительство дома.

В финансовых организациях с потерпевшими подписывали договоры займа под залог маткапитала. Полученные средства женщины отдавали обвиняемым.

Фигурантов подозревают в 22 фактах преступлений. Им грозит лишение свободы сроком до шести лет. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.

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