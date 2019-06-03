В Петербурге обнаружили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге обнаружили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

На улице Типанова во время земляных работ нашли миномётную мину калибра 88 мм. Деятельность на участке приостановили на два с половиной часа.

В посёлке Стрельна при аналогичных работах обнаружили артиллерийский снаряд 76 мм.

В обоих случаях на место прибыли сотрудники ОМОН и вывезли боеприпасы для дальнейшей утилизации.

Ранее информационный портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда.