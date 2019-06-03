В Петербурге обнаружили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны
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На улице Типанова во время земляных работ нашли миномётную мину калибра 88 мм. Деятельность на участке приостановили на два с половиной часа.
В посёлке Стрельна при аналогичных работах обнаружили артиллерийский снаряд 76 мм.
В обоих случаях на место прибыли сотрудники ОМОН и вывезли боеприпасы для дальнейшей утилизации.
Ранее информационный портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда.