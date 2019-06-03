В ЮВО начался новый период летней боевой учёбы

В Южном военном округе начался новый период летней боевой учёбы, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Митинги состоялись во всех соединениях и воинских частях. Начало учебного периода отметили на Черноморском флоте, в Каспийской флотилии, объединениях ВВС и ПВО, железнодорожных войсках и на территории военных баз России в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Запланировано более 300 учений различного уровня.

Также стало известно, что войска Центрального военного округа приступили к летним учениям. На полигонах состоится более 100 манёвров, передаёт ФАН. Среди них — «Центр-2019», двустороннее учение танковых полков под Челябинском, совместные манёвры войск противовоздушной обороны, авиации в Астраханской области.

Ранее корабли Новороссийской военно-морской базы провели учения в акватории Чёрного моря.