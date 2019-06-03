Эксперт прокомментировал планы отменить 10 тысяч советских ГОСТов

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Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в России в скором времени планируется отмена около 10 тыс. действующих советских госстандартов, которые устарели и мешают развитию экономики.
Эксперт прокомментировал планы отменить 10 тысяч советских ГОСТов
  • РИА Новости

«ГОСТы нужны — это стандартизация, и в современном мире без этого невозможно наладить эффективное производство и работу: детали должны соответствовать друг другу. Есть соответствующие нормативы, и так живут практически все страны», — заявил он.

Другое дело, отметил эксперт, что с течением времени многие стандарты и правила становятся неприемлемыми, поскольку меняются технологии и общество.

По мнению Ковалёва, в данном случае речь идёт не об автоматическом вычёркивании существовавших стандартов, а скорее о том, что на смену устаревшим придут новые.

«И только таким образом может развиваться экономика», — заключил он.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются советские ГОСТы — государственные стандарты, принятые до 1991 года.

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